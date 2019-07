Anne Hidalgo et son mari Jean-Marc Germain célèbrent leur ami Jean-Luc Romero

Ce n'est pas en sa qualité de maire de Paris qu'Anne Hidalgo a fait la fête le 29 juin 2019 mais en tant qu'amie proche de l'homme de la soirée. A l'occasion de ses 60 ans, qu'il a officiellement eus le 30 juin 2019, Jean-Luc Romero-Michel a organisé une grande soirée au Banana Café, à Paris, la veille. L'homme politique et engagé n'avait bien évidemment pas manqué de convier Anne Hidalgo. La maire de 60 ans n'est pas venue seule mais accompagnée de l'ancien député Jean-Marc Germain, avec qui elle est mariée depuis quinze ans. Le couple s'est uni en 2004 et a un fils, Arthur, âgé de 17 ans.

Heureuse de célébrer son ami, Anne Hidalgo s'est lâchée lors de cette soirée d'anniversaire. La représentante du parti socialiste a pris le micro pour mettre de l'ambiance grâce à un karaoké, a dégusté le gigantesque fraisier réalisé pour l'occasion et a trinqué aux 60 ans de Jean-Luc Romero-Michel.

Le conseiller régional d'Ile-de-France, maire adjoint du 12e arrondissement de Paris et président d'ELCS (association des Elus locaux contre le sida) et de l'ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité), a immortalisé sa soirée d'anniversaire sur son blog officiel. "Je n'aurais jamais cru en 1987, en apprenant ma séropositivité, que je connaîtrais mes 3 fois vingt ans. Sauf accident de dernière minute, je devrais donc fêter mes 60 ans ce 30 juin. Je penserai à tous mes amis qui n'ont pas eu ma chance de survivre comme Hubert. Et bien sûr à Chris qui n'est plus là et dont l'absence reste insupportable...", a-t-il publié. Jean-Luc Romero-Michel fait ici référence à son mari Christophe Michel, décédé en mai 2018 à l'âge de 31 ans. Les causes de sa mort n'ont toujours pas été révélées, mais la mémoire du jeune homme est sans cesse honorée.

La veille, Jean-Luc Romero-Michel avait convié tout le monde à le rejoindre : "Comme tous les ans, à l'occasion de la Marche des Fiertés LGBTQI de Paris, je servirai au Banana Café dès 1 heure du matin ce 30 juin... Jour de mon anniversaire ... Je vous attends nombreuses et nombreux !"