Anne Hidalgo : Son fils Arthur réalise un exploit sportif à seulement 16 ans !

Le jeune homme est pleinement soutenu dans son aventure par sa mère et son père, et ce, depuis leur départ pour Douvres en ferry vendredi dernier. Au-delà de l'exploit physique et mental, cette traversée de la Manche à la nage est caritative. L'ambitieux nageur a ouvert une cagnotte en ligne dont la moitié de l'argent récolté sera reversée à l'ONG Afrique Pleine d'Avenir, qui oeuvre en faveur de l'accès à l'éducation en Afrique subsaharienne.