Anne Roumanoff : "J'ai viré ma mère... on avait pas des rapports faciles"

Anne Roumanoff poursuit sa tournée dans toute la France avec le spectacle Aimons-nous les uns les autres et plus encore, qui marque également ses 30 ans de carrière, et l'humoriste a accordé une longue interview à VSD. À cette occasion, on découvre qu'elle a été très longtemps accompagnée par sa maman dans sa vie d'artiste...

Pendant environ une dizaine d'années, Anne Roumanoff a collaboré avec sa maman avant de faire un choix radical, mais qu'elle a ensuite regretté. "Au début, j'ai travaillé avec elle parce que je n'avais personne d'autre. Puis j'ai croisé une fille qui m'a dit qu'elle voulait être ma metteur en scène et j'ai viré ma mère. Mais la fille en question m'a fait tout perdre, le jus, la fraîcheur et jusqu'à la confiance que j'avais en moi-même. Alors je suis retournée voir ma mère... en m'excusant", a-t-elle confié.

Anne Roumanoff (52 ans) ajoute qu'avec sa maman, Colette, tout n'a pas toujours été simple. "On n'avait pas forcément des rapports faciles dans la vie mais quand on travaillait ensemble, la connivence était très forte. Et on a travaillé ensemble pendant dix ans, c'est exact, au niveau de l'écriture, des dialogues", dit-elle. Sa mère a par la suite eu sa propre compagnie de théâtre auprès de laquelle elle poursuivait la mise en scène.

L'interview d'Anne Roumanoff est à retrouver dans VSD en kiosques le 1er décembre 2017.