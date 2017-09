Anne-Sophie Lapix élève ses enfants au "chantage" : "Il n'y a que ça qui marche"

Journaliste très appréciée du PAF, Anne-Sophie Lapix est également une femme comblée dans sa vie privée. Alors qu'elle débutera le 4 septembre prochain la présentation du journal de 20 heures sur France 2, elle s'est entretenue cette semaine auprès du magazine Elle, interview lors de laquelle elle s'est notamment confiée sur sa vie de couple avec l'homme d'affaires Arthur Sadoun, mais également sur son rôle de maman.

Mère de deux garçons issus d'une précédente union (ils sont nés en 2003 et 2005), la pétillante blonde a ainsi réaffirmé que ses enfants "prim[ai]ent sur tout" et qu'elle se faisait un plaisir de les éduquer à sa façon, eux qui se font coller "douze fois dans l'année" à l'école. "Je les élève avec une seule méthode : le chantage ! Il n'y a que ça qui marche. Mes fils, dont l'aîné est un ado, ne sont pas très sages, mais ils respectent mon autorité. C'est déjà pas mal ! Je suis assez ferme, mais on plaisante énormément, l'autodérision est essentielle, cela sauve de tout", a-t-elle déclaré.

J'étais une enfant facile et autonome

Heureuse d'entretenir une relation soudée avec ses fils, qui font partie de ses "meilleurs alliés" selon ses propres mots, Anne-Sophie Lapix se dit chanceuse d'être à la tête d'une jolie famille recomposée. "La complicité que j'ai avec mes fils est une récompense. On est plus heureux quand on s'occupe des autres plutôt que de soi-même. Donc, c'est aussi une recette pour être bien...", a-t-elle ajouté.

Malgré cela, l'ex-animatrice de C à vous a concédé qu'il y avait une petite ombre au tableau. "Ma mère, psychologue de formation bien qu'elle n'ait jamais exercé, m'a toujours fait confiance. J'ai voulu en être digne. J'étais une enfant facile et autonome. Je trouve ça formidable de pouvoir faire confiance à ses enfants, moi-même je n'en suis pas capable !", a-t-elle glissé. Il n'y a donc pas de mère parfaite... Et c'est tant mieux !