Anne-Sophie Lapix émue aux larmes pour sa dernière dans C à Vous !

Après quatre ans de bons et loyaux services aux commandes de C à Vous sur France 5, Anne-Sophie Lapix a tiré sa révérence. Vendredi 23 juin 2017, elle présentait sa toute dernière émission. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a été submergée par l'émotion...

Après que ses collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage, Anne-Sophie Lapix a eu les larmes aux yeux. "Merci à eux. Ils vont me manquer énormément. C'est une rédaction extrêmement attachante, jeune, dynamique, investie, solidaire...", a lâché celle qui succédera à David Pujadas au 20h de France 2. Et de poursuivre : "C'est la première fois que je suis aussi attachée à une rédaction et donc ça va être terrible de les quitter. Ils ont voulu me faire pleurer, c'est bon !"