Anne-Sophie Lapix zappe la Coupe du monde pour une soirée avec Tonya Kinzinger

L'éducation et le bien-être des enfants est une cause soutenue par de nombreuses célébrités. Anne Sophie-Lapix y a consacré son jeudi soir. Plutôt que de "regarder des millionnaires courir derrière un ballon", la présentatrice télé a apporté son soutien à la fondation Autistes Sans Frontières au côté de l'actrice Tonya Kinzinger et d'Harry Roselmack...

Jeudi 14 juin, était donné à Moscou le coup d'envoi de la Coupe du monde de football. Anne-Sophie a zappé l'événement, préférant se rendre à la 6e édition du dîner de gala de la fondation Autistes Sans Frontières. La soirée était organisée à l'hôtel Marcel Dassault, situé sur le rond-point des Champs-Élysées dans le 8e arrondissement.

La présentatrice du JT de France 2 était accompagnée de son confrère de TF1, Harry Roselmack et des actrices Tonya Kinzinger et Hélène de Fougerolles. Olivier Dassault et son épouse Natacha Nikolajevic étaient également présents.

Depuis sa création en 2004, Autistes sans Frontières permet à des centaines d'enfants d'être scolarisés en milieu ordinaire et de suivre des cursus classiques grâce à un accompagnement spécialisé qui les guide et les stimule. La fondation finance ces dispositifs adaptés qui permettent à ces enfants de se socialiser, de gagner en autonomie et d'accéder à la communication ainsi qu'à l'expression.