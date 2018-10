Annelise Hesme (Nina) célibataire : Rupture avec Eugène Riconneaus

Ce mercredi 3 octobre 2018, France 2 donne le coup d'envoi de la saison 4 de Nina. À cette occasion, l'actrice principale Annelise Hesme a accordé une interview à nos confrères de TV Mag et a fait une révélation sur sa vie privée.

La belle brune de 42 ans a tout d'abord admis que son personnage Nina allait vivre un "traumatisme en début de saison". Le changement sera donc au rendez-vous pour l'infirmière, des péripéties qui font quelque peu écho à la vie d'Annelise Hesme.

"Il y a beaucoup de similitudes entre nos vies. Cette saison, Nina se sépare, moi aussi ! Nina déménage, idem", a-t-elle confié. Annelise Hesme est donc de nouveau un coeur à prendre, après plus de deux ans de relation avec le créateur de chaussures Eugène Riconneaus (28 ans). Elle n'a toutefois pas souhaité en dire plus sur cette rupture.

On sait simplement que la soeur de Clotilde et Élodie Hesme compte aller de l'avant : "Je vais m'installer l'année prochaine dans une maison avec un petit jardin. L'intérêt d'une série au long cours, c'est que le personnage peut évoluer et changer comme nous dans la vie."