Anny Duperey émue aux larmes : Elle évoque la mort de sa mère dans ONPC

Samedi 4 novembre 2017, Anny Duperey (70 ans) était l'invitée de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché (France 2), à l'occasion de la sortie de son livre Le rêve de ma mère (aux éditions Seuil). Une oeuvre littéraire "très personnelle" puisqu'elle y revient sur son enfance, et donc sur la mort de ses parents, alors qu'elle n'avait que 8 ans (en 1995).

Tous deux ont été asphyxiés au monoxyde de carbone dans leur salle de bains, par un chauffe-eau au gaz défectueux, et une ventilation de la pièce insuffisante. Anny Duperey n'a donc pu les connaître comme elle l'aurait voulu et s'est notamment demandé quels étaient les rêves de sa maman. En fin d'interview, Laurent Ruquier a ainsi évoqué la phrase de conclusion de son livre : "Je n'ai pas été peintre, mais j'ai eu une bien jolie vie artistique et je t'en remercie, il était chouette ton rêve. Et toi, d'où tu es et tu me vois peut-être, est-tu contente de moi, maman ?"

"C'est une question que vous vous posez", a ensuite lancé l'animateur. Émue aux larmes, la maman de Gaël et Sara (nés respectivement en 1982 et 1985, fruits de ses amours avec Bernard Gireaudeau) a répondu avec des sanglots dans la voix : "Il va me faire pleurer... Je ne peux pas parler de ça, je n'ai pas la réponse." Une séquence forte en émotion.

Anny Duperey avait déjà évoqué ce sujet dans Le Divan (France 3) de Marc-Olivier Fogiel, le 25 avril dernier. Elle s'était notamment confiée sur le choc qu'avait provoqué le décès de ses parents : "C'était une amnésie. J'ai écrit après [dans son livre Le Voile noir, NDLR] qu'elle était si profonde que je suis bien obligée de supposer qu'elle était charitable."