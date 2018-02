Anouchka Delon rend hommage au couple mythique de son père et Romy Schneider

Dans le cadre luxueux du Roch, hôtel parisien situé entre la place Vendôme et le Palais-Royal, a été organisé une exposition particulièrement romantique, à quelques jours de la Saint-Valentin. L'établissement a en effet dévoilé le 6 février une exposition, en partenariat avec Paris Match, composée de photographies de couples mythiques. "Simone Signoret, Elisabeth Taylor, Richard Burton, ces figures légendaires de la passion passent ainsi avec nous cette fête de l'amour", lit-on sur le site du Roch. Une inauguration à laquelle plusieurs personnalités françaises ont assisté, parmi lesquelles Anouchka Delon.

La comédienne de 27 ans a eu le plaisir d'être prise en photo devant une image magnifique et légendaire tirée du film La Piscine de Jacques Deray, dans lequel jouent son père Alain Delon et l'iconique Romy Schneider. Accompagnée de Julien Dereims pour cette sortie romantique, elle a affronté la neige pour admirer tous ces duos de légende. Le créateur Jean-Claude Jitrois, le mannequin Arnaud Lemaire et les actrices Juliette Besson et Alix Bénézech – elle est à l'affiche du nouveau Mission : Impossible – ont participé à la soirée.

La célébration de la Saint-Valentin ne s'arrête pas là pour l'hôtel Le Roch. Tout au long du mois de février, un challenge photos, des duos gourmands et bien sûr un menu spécial amoureux seront proposés.