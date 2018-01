Anouchka Delon : Bombesque et sensuelle, elle séduit les fans

Depuis qu'elle a fait du tri sur sa page Instagram, vidant son compte de tous les précédents posts qu'elle avait pu partager jusqu'à présent, Anouchka Delon ne cesse d'émerveiller ses admirateurs en publiant régulièrement des photos artistiques capturées par les grands noms de la profession.

Début décembre, le photographe François Berthier dévoilait un cliché sublime en noir et blanc sur lequel l'actrice de 27 ans s'affichait nue pour la première fois. L'artiste, réputé pour avoir collaboré avec de nombreuses personnalités du cinéma et de la mode, justifiait le choix de la comédienne (qu'il connaît depuis bientôt dix ans) en apportant quelques précisions. "Elle m'a expliqué qu'un nouveau moment était arrivé dans sa vie et qu'elle se sentait prête à dévoiler ce cliché", avait-il écrit sur Instagram.

Quelle bombe

Des semaines plus tard, la fille d'Alain Delon s'est emparée des réseaux sociaux pour publier une nouvelle photographiée signée François Berthier. Mardi 9 janvier 2018, elle a ainsi posté un cliché où elle apparaît dans une robe rayée échancrée qui laisse entrevoir son corps. Ventre, jambes et bras nus, Anouchka Delon fixe l'objectif de la caméra, la bouche entrouverte et les cheveux détachés sur les épaules. Sensuelle et sublime !