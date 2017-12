Anouchka Delon : "J'étais une ado difficile"

Anouchka Delon est l'une des trois enfants du monstre sacré du cinéma français, Alain Delon. Fille qu'il a eue avec le mannequin néerlandais Rosalie Van Breemen, elle a pour frère Alain-Fabien, et elle est également la demi-soeur d'Anthony Delon, né du couple que la légende a formé avec Nathalie Delon. Comme son père, elle a choisi la voie des arts dramatiques, un chemin qui peut paraître compliqué tant son patronyme peut être lourd à porter. Mais difficile de lui faire changer d'avis : "J'étais une ado difficile, j'avais un sacré caractère. A 15 ans, on rejette l'opinion de ses parents, on se construit ses rêves. Plus on pousse dans une direction, moins je vais y aller. Il fallait que je découvre le plaisir de jouer par moi-même. Mon père avait sûrement peur pour moi, c'est un métier très difficile émotionnellement, un milieu dur. Mais je préfère galérer et faire quelque chose que j'aime plutôt que m'ennuyer. Evidemment, je ne nie pas venir d'un milieu privilégié où j'ai été très gâtée mais mes amis comédiens venant d'un milieu moins aisé pensent comme moi. Dans le monde dans lequel on vit, il faut viser son propre bien-être."

A 27 ans, celle qui a joué avec son père dans Une journée ordinaire et dans Libres sont les papillons avec son compagnon Julien Dereims est une femme épanouie et sereine. Sur Instagram, elle a d'ailleurs montré en image, à travers un cliché signé François Berthier qu'elle était face à une nouvelle étape de sa jeune existence, en gardant toutefois le mystère sur "l'étape" qu'elle avait franchie... à suivre !