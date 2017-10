Anouchka Delon amoureuse, Céline Sallette : Scintillantes à la Fashion Week

Comme lors de la semaine haute couture (durant laquelle Chanel avait fêté la sortie du parfum Gabrielle), Chanel a profité de la Fashion Week pour un lancement de produit ! Le nouveau-né, une montre baptisée Code Coco et déclinée en acier et acier serti de diamants, était à l'honneur d'un événement qui s'est tenu ce mardi 3 octobre à l'hôtel du Grand Veneur, rue de Turenne, dans le 3e arrondissement. Anouchka Delon s'y est rendue accompagnée de son petit ami, Julien Dereims.

Les actrices Céline Sallette (à l'affiche du film Nos années folles, sorti le 13 septembre), Anna Mouglalis et Alma Jodorowsky, les top models Malgosia Bela et Liu Wen, les mannequins Selah Marley, Alice Dellal et Caroline de Maigret, la rappeuse Tommy Genesis et les chanteuses du groupe HAIM étaient également de la partie. Côté hommes, le musicien Sébastien Tellier a fait le déplacement.

Mardi matin, tous étaient réunis au Grand Palais pour découvrir la collection prêt-à-porter printemps-été 2018 de Chanel. Un Grand Palais transformé en paysage éphémère où les modèles castés (dont Kaia Gerber, la fille de 16 ans de Cindy Crawford, faisait partie) ont défilé sous le regard attentif des spectateurs.