Anthony Delhalle est mort à 35 ans : Le champion de moto se tue à l'entraînement

C'était un prince de l'endurance, mais sa vie s'est brutalement arrêtée trop tôt, à 35 ans seulement : Anthony Delhalle, quintuple champion du monde d'endurance moto, double vainqueur du Bol d'or (2011, 2016) et des 24 Heures du Mans (2014, 2015) et figure appréciée de la discipline, a trouvé la mort ce jeudi 9 mars 2017 lors d'une séance d'essais sur le circuit de Nogaro (Gers). Il était marié et père de deux enfants...

Le pilote du Suzuki Endurance Racing Team, qui entamait deux jours d'essais avec son équipe en vue de la prochaine saison et de l'édition 2017 des 24 Heures du Mans moto qui l'ouvrira, a fait une terrible chute fatale. Touché notamment aux vertèbres cervicales, il n'a pas survécu à ses blessures malgré l'intervention immédiate des secours, qui n'ont pas pu le ranimer.

Vincent Philippe, son coéquipier au sein du SERT depuis 2011, a assisté au drame en direct. "Anthony a fait un tout droit, sans raison, ni perte d'adhérence, C'est incroyable et inexplicable. J'ai l'impression que c'est une partie de moi qui s'en va", a-t-il confié, inconsolable, dans des propos rapportés sur le site du championnat du monde d'endurance moto.

Je nous voyais encore beaucoup d'années ensemble

"Il a mis une roue dans l'herbe et il est tombé. Le médecin pense qu'il y a eu une rupture des cervicales immédiate", a pour sa part témoigné auprès de l'antenne locale France Bleu Gascogne Caroline Diviès, directrice générale du Nogaropôle, qui a précisé que "toutes les conditions de sécurité étaient réunies". Un peu plus tard, elle a développé, sollicitée par l'AFP : "Il a pris un virage trop large, la roue arrière est allée dans l'herbe alors qu'il a beaucoup plu dernièrement. La moto s'est couchée, a fait plusieurs pirouettes, il est tombé lourdement sur la tête et s'est fracturé les cervicales." Malgré l'état de choc général, tous les pilotes participant à ces essais, après s'être concertés, "ont choisi de reprendre la séance, car c'est ce qu'Anthony aurait voulu".

Né à Chartres (Eure-et-Loir) le 11 janvier 1982 et installé au Mans (Sarthe), Anthony Delhalle avait fait ses débuts en compétition en 1999 et intégré en 2006 le Junior Team Le Mans Sud Suzuki. Dominique Méliand, directeur du Suzuki Endurance Racing Team pour lequel le jeune homme courait depuis 2011 après avoir roulé pour l'équipe de la Fédération motocycliste du Qatar, le connaissait depuis cette époque et pleure la disparition d'un vrai champion doublé d'un homme de bien : "Il avait pris du galon et s'affirmait beaucoup, et je nous voyais encore beaucoup d'années ensemble, grâce aussi à sa gentillesse. C'était à la fois quelqu'un de très abordable dans la vie et pourtant très incisif sur la moto, quelqu'un qui en voulait", l'a-t-il décrit auprès de France Bleu. Sur sa page Facebook professionnelle, de nombreux commentaires endeuillés et choqués témoignent de la gentillesse du pilote, unanimement louée.