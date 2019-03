Anthony Delon tatoué : A 54 ans, il dévoile son impressionnant tatouage !

Le tatouage qu'il a décidé de faire représente une carpe, animal qui symbolise la persévérance, la volonté, le courage mais aussi la famille et l'amour. Ce dessin résume ainsi la vie d'Anthony Delon : sa vie marquée par une enfance parfois compliquée, des épreuves qu'il a dû surmonter avec courage comme la disparition d'êtres chers et l'amour que lui porte sa famille, avec en premier lieu ses trois filles. Il a fait le serment d'être attentionné et investi dans l'éducation de ses enfants, notamment ses deux dernières filles qu'il élève, Liv, 17 ans et Loup, 23 ans, nées de l'ancien couple qu'il formait avec Sophie Cléricot.

Le fondateur de la marque de blousons Anthony Delon 1985 a reçu une foule de commentaires positifs après avoir dévoilé son beau tatouage : "Un joli travail assurément. La dorsale ondule de façon saisissante. Puisse cette carpe vous inspirer et vous transmettre ses belles énergies. Belle journée !" Toutefois, certains ont également donné quelques conseils à celui qu'on a vu à la télévision dans la série de TF1 Interventions : "Superbe! Mais obligé de continuer la muscu advitam eternam pour que ta carpe reste en forme..." Au top de sa forme, le séduisant quinquagénaire n'aura pas du mal à entretenir son corps pour que son tatouage demeure aussi magnifique.