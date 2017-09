Anthony Delon pose avec sa fille Liv : Elle a de qui tenir...

C'est loin du cinéma et dans l'odeur du cuir qu'Anthony Delon s'épanouit. Créateur de manteaux et vestes en peau avec sa marque Anthony Delon 1985, le beau brun de 52 ans mène son navire avec la complicité et le soutien indéfectible de ses trois filles. Papa célibataire, l'acteur vu dans Chronique d'une mort annoncée peut compter sur ses deux filles, Liv (16 ans) et Loup (21 ans), fruits de son idylle avec Sophie Clérico – Alyson Le Borges, sa fille cachée, est âgée de 31 ans et vit de son côté.

Des filles qui l'accompagnent et le soutiennent, que ce soit lors d'événements visant à promouvoir sa nouvelle collection ou bien en jouant les modèles pour lui. C'est ce que Liv vient de faire tout récemment. Sur la page Instagram officielle de la marque, Anthony Delon s'affiche avec l'adolescente. Une jeune beauté en puissance qui a hérité de ses traits fins mais aussi de son regard à couper le souffle.