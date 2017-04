Anthony Delon, papa célibataire : "Mes filles ont préféré rester avec moi"

C'est connu, il n'y a pas d'amour aussi fort que celui qu'un père voue à ses filles. C'est notamment le cas du charismatique Anthony Delon, qui se confie cette semaine sur son rôle de père dans les pages du magazine Gala.

Le séduisant acteur de 52 ans ans évoque avec tendresse Loup et Liv, ses filles qu'il élève seul depuis trois ans. Après sa séparation d'avec leur mère Sophie Clerico, sa progéniture a en effet préféré rester avec lui plutôt que de suivre leur maman, partie s'installer aux Etats-Unis pour ouvrir une sandwicherie. Le comédien revient sur cette période de transition : "Elles ont préféré rester, ici, avec moi. De toute façon, je ne les aurais jamais lais­sées s'envoler. Et j'au­rais eu raison. Elles m'au­raient trop manqué. Avec le recul, cette situa­tion nous a struc­tu­rés. Elles se sont cadrées et, à leur contact, je suis devenu meilleur à la fois en tant que père et en tant qu'homme." Lui qui a souffert d'avoir été en pension a préféré garder ses filles près de lui.

S'il se déclare épanoui au contact des "femmes de sa vie", le comédien ne désespère pas de retomber amoureux un jour prochain. "Je suis confiant, ça vien­dra. Loup et Liv deviennent de plus en plus indé­pen­dantes, je vais pouvoir m'oc­cu­per de moi. Le quoti­dien n'a pas été facile au début, mais aujourd'hui chacun a trouvé ses marques", confie-t-il.

L'acteur vu cette année dans Des amours, désamour est aussi le père d'Alyson Le Borges, mannequin de 30 ans, née d'une aventure lorsqu'il était âgé d'à peine 21 ans. S'il n'a découvert son existence que des années après, la relation qui les lie est aujourd'hui apaisée. Père et fille avaient d'ailleurs officialisé leurs retrouvailles en couverture de Paris Match.

Côté pro, Anthony Delon présentait récemment sa collection Anthony Delon 1985 au 57 de l'avenue Montaigne à Paris et était pour l'occasion entouré de Loup et Liv, si fières de la belle réussite de leur papa. Loup a d'ailleurs servi de mannequin pour cette magnifique collection de vêtements en cuir qui arrive 30 ans après la première collection d'Anthony qui l'avait vu sacré "plus jeune PDG de France".

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Gala en kiosques mercredi 5 avril 2017.