Antoine Griezmann : Le sportif se confie sur la naissance de sa fille Mia

Le sportif de 27 ans et sa compagne Erika Choperena sont ensemble depuis près de sept ans. Au printemps 2016, le couple a accueilli son premier enfant, une petite fille prénommée Mia, qui laisse régulièrement entrevoir ses petites mèches blondes sur l'Instagram de son célèbre père. Mais au moment de sa naissance, le footballeur confie s'être senti dépassé par l'ampleur de l'événement : "À la naissance de ma fille, Mia, j'étais totalement impuissant à attendre qu'elle arrive sans pouvoir rien faire pour soulager Erika, se souvient-il. Le staff médical s'agitait autour, et moi j'étais debout, pâle et à moitié sonné. J'allais devenir papa... Ça y était, c'était du concret."

Deux ans plus tard, sa petite fille est déjà dans les tribunes à soutenir papa. "Mia assiste à la plupart des matchs, chante l'hymne de l'Atlético et porte souvent le maillot du club. J'aime bien avoir son petit coucou d'avant-match depuis les gradins", témoigne-t-il. Récemment, c'est directement sur le terrain et dans les bras de son père que Mia a célébré la victoire de Madrid contre l'OM.