Antoine Griezmann marié à Erika Choperena : Nouvelle photo des jeunes époux

On disait la date de son mariage avec Erika Choperena fixée au 27 mai. Les noces d'Antoine Griezmann et de sa charmante fiancée espagnole n'ont finalement été célébrées que plusieurs jours plus tard à Tolède (au centre de l'Espagne). Le célèbre attaquant français de 26 ans – qui vient de prolonger à l'Atlético Madrid jusqu'en 2022 – a épousé Erika Choperena le 15 juin dernier dans l'enceinte du Palais de Galiana datant du XIe siècle. Une cérémonie intime qui a pris les médias de court et à laquelle plusieurs coéquipiers de Grizi ont assisté : Kévin Gameiro, dont il est très proche et qu'il encense quitte à aller à l'encontre de leur entraîneur (Diego Simeone), Juan Francisco Torres et Koke.

Très discret lorsqu'il s'agit de sa vie privée, Antoine Griezmann n'a pas fait durer le suspense très longtemps, dévoilant une première photo de son mariage sur les réseaux sociaux, le 17 juin, deux jours seulement après la cérémonie. Erika Choperena apparaissait dans sa magnifique robe de mariée, de dos, enlaçant un Antoine Griezmann littéralement conquis. Le chouchou des supporters français remet ça en proposant une nouvelle photo de son mariage.

Toujours dans la même allée arborée, les jeunes mariés posent de face, main dans la main. Dans une robe très légèrement décolletée, Erika Choperena soulève joyeusement une coupe de champagne tandis qu'Antoine Griezmann a opté pour une bière. Les parents de la petite Mia (1 an) célèbrent leur amour. "Un chemin plein de bonheur", telle est la tendre légende apposée par le footballeur.