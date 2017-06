Mariage d'Antoine Griezmann : Erika Choperena dévoile sa sublime robe de mariée

Un peu plus tôt dans la semaine, Antoine Griezmann a épousé sa compagne de longue date, la jolie Erika Choperena. Le couple, qui ne s'affiche que très rarement, s'est dit "Oui" dans la plus grande discrétion, lors d'une cérémonie à Tolède.

Très discret sur sa vie privée, l'attaquant de l'Atletico Madrid a fait une rare exception à sa règle d'or en publiant sur Twitter une photo de son mariage avec la mère de sa fille, Mia (1 an).

Sur ce cliché, on peut voir le couple s'enlacer dans un splendide jardin. Un bras sur l'épaule de son époux, la jeune mariée de 26 ans regarde amoureusement son mari qui, tout sourire, semble être sur un petit nuage. L'occasion pour le grand public de découvrir la splendide robe portée par madame. Une création blanche, de style moderne et dotée d'une cape en dentelle en guise de traîne.

Rappelons que Grizou et l'ancienne étudiante en psychologie se sont rencontrés il y a six ans. Dans sa biographie, le beau gosse avait confié avoir ramé pendant près d'un an et demi pour obtenir les faveurs de sa bien aimée. El Diablo a eu raison de s'accrocher, preuve qu'en amour il ne faut jamais désespérer. Un happy end qui, on leur souhaite, s'inscrira dans la durée !