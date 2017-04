Antoine Griezmann : Amoureux discret, il s'affiche avec sa belle Erika

Ils sont ensemble depuis plusieurs années mais ne se montrent presque jamais tous les deux. Antoine Griezmann et Erika Choperena ont fait une rare exception hier soir (jeudi 20 avril) à l'occasion de l'inauguration d'un nouveau restaurant situé dans la banlieue de Madrid, le Malaquita.

Le célèbre footballeur français de 26 ans évoluant à l'Atlético a partagé une courte vidéo sur sa page Instagram sur laquelle on découvre sa charmante compagne – qu'il surnomme sa "petite grosse" – à ses côtés. Tandis que Grizi dégaine son geste fétiche volé à Drake (dans son clip Bling Ring), Erika apparaît avec un verre à la main. Habillée d'une jupe courte rose poudrée et d'une petite veste noire, la jeune maman irradie. Adepte des tenues décontractées, même lorsqu'il est amené à rencontrer la bombe Charlize Theron comme cela a dernièrement été le cas pour le photocall de Fast and Furious 8 à Madrid, Antoine Griezmann n'a pas sorti le look des grands soirs. Sa bonne humeur habituelle était en revanche de la partie.