Antoine Griezmann intimidé par une star hollywoodienne, il obtient un câlin !

Il est du genre à aimer les belles voitures et à s'en offrir, alors quand son attrait pour les jolis bolides se combine à une rencontre glamour, Antoine Griezmann ne peut être que conquis. Ce jeudi 6 mars, le célèbre footballeur français de 26 ans évoluant à l'Atlético Madrid a participé au photocall de Fast and Furious 8 (en salles le 12 avril) organisé dans la capitale espagnole en présence de deux stars du blockbuster américain, l'imposant Vin Diesel et la bombe Charlize Theron. Séance photos organisée en partenariat avec le club madrilène de l'Atlético.

En tenue décontractée pour l'occasion, Antoine Griezmann s'est montré quelque peu intimidé par les stars de Fast and Furious 8 à qui il a offert un maillot de son équipe avec son coéquipier Filipe luis, pièces uniques floquées tout spécialement aux noms de Charlize Theron et Vin Diesel. Posant timidement avec la sublime sud-africaine de 41 ans et égérie Dior, Antoine Griezmann est reparti du photocall avec un souvenir inoubliable et privilégié : un énorme câlin de la belle Charlize.

Après avoir misé sur un look rock lors de l'avant-première parisienne qui s'est déroulée hier soir au Grand Rex en présence de Capucine Anav, Sylvie Tellier, l'acteur Noom Diawara ou encore le danseur Brahim Zaibat, Charlize Theron est apparue plus classique, misant sur une chemisier transparent à volants et d'une jupe plissée mi-courte. Celle qui manipule Vin Diesel dans ce nouvel épisode de la saga Fast and Furious n'a pas manqué de ravir son monde et charmer un Antoine Griezmann aux allures d'enfant.

Pas le temps malheureusement de s'attarder et faire la conversation à Charlize, la star du ballon rond avait un emploi du temps particulièrement chargé. Tout récemment nommé nouvel ambassadeur Head & Shoulders, le papa de la petite Mia a tout de suite enchaîné avec une conférence de presse.