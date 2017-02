Antoine Griezmann : Moment de détente en famille, avec sa petite Mia

On se souvient qu'Antoine Griezmann avait mis plusieurs mois avant de partager une toute première photo de Mia. L'ambassadeur Gillette avait franchi le pas en octobre dernier, alors qu'elle était venue assister à l'un de ses entraînements. Il avait remis cela quelques semaines plus tard à l'occasion de la célébration de son premier Noël à trois, avec sa très discrète compagne Erika Choperena.

Au cours d'une récente interview accordée à Télé Loisirs, Antoine Griezmann s'était confié sur sa vie de papa et l'importance de passer du temps avec sa petite Mia. "J'aime la promener en poussette avec le chien. Je pourrais tout donner pour ma fille. Je joue avec elle, on se couche par terre, on chahute et on passe du bon temps ensemble", avait-il partagé.

Si on le dit sur le point de quitter l'Espagne pour rejoindre l'Angleterre et la prestigieuse équipe de Manchester United, Antoine Griezmann s'essaie en ce moment au cinéma. Il prête sa voix à Superman dans le film d'animation Lego Batman, le film qui sort demain dans les salles françaises.

Olivia Maunoury