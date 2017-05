Antoine Griezmann : L'adorable photo de famille pour le baptême de sa petite Mia

Avant de publier cette touchante photo de famille sur Instagram, Grizi avait partagé une vidéo de lui entouré de son clan sur Snapchat. On le découvrait ainsi avec son petit frère Théo, dont il est très proche, mais aussi avec leur père, Antoine Griezmann. "On est prêt", avait-il lâché dans la courte séquence filmée avec son smartphone, sans dire plus sur les raisons de ce rassemblement familial. On sait aujourd'hui que toute la famille Griezmann s'est déplacée jusqu'à Madrid pour le baptême de Mia.