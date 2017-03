Antoine Griezmann : Nouvelle photo à croquer de sa "princesse" qui a bien grandi

Au cours d'une interview accordée à Télé Loisirs en décembre dernier, Antoine Griezmann s'était confié sur sa vie de papa et l'importance de passer du temps avec sa petite Mia. "J'aime la promener en poussette avec le chien. Je pourrais tout donner pour ma fille. Je joue avec elle, on se couche par terre, on chahute et on passe du bon temps ensemble", avait-il partagé.

Olivia Maunoury