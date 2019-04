Antoine Griezmann papa pour la 2e fois : un bébé né le même jour que sa fille ?

Six heures plus tard, le footballeur de 28 ans de l'équipe de France et de l'Atlético Madrid s'est à nouveau saisi de sa page Instagram pour annoncer une autre nouvelle de la plus grande importance : la naissance de son deuxième enfant. L'attaquant star a révélé le prénom de ce dernier en légendant très simplement "Amaro Griezmann" la photo d'une adorable petite main. Si tout laisse à penser que le petit garçon d'Erika et Antoine Griezmann est né le même jour que sa grande soeur Mia, l'information reste encore à confirmer... Amaro a malgré tout rapidement reçu un message de bienvenue de l'Atlético Madrid.