Ariana Grande : "Je suis désolée pour la douleur et la peur que vous ressentez"

Quatre jours après l'attaque terroriste que a causé la mort de 22 personnes et a fait plus de 75 blessés à la fin de son concert de Manchester, Ariana Grande s'est enfin exprimée. La chanteuse a posté un long message sur son compte Twitter dans lequel elle annonce notamment qu'elle retournera prochainement à Manchester pour y donner un concert de charité en hommage aux victimes de l'attentat de lundi.

Dans ce long texte poignant, Ariana présente ses condoléances aux proches des victimes et s'excuse pour "la douleur et de la peur que vous devez ressentir et le traumatisme que vous devez vivre".

Mais parce qu'elle ne laissera pas la peur prendre le dessus, la chanteuse de 23 ans compte bien remonter prochainement sur scène : "Je ne veux pas continuer l'année sans pouvoir voir mes fans, les prendre dans mes bras et les soutenir tout comme ils continuent de le faire pour moi. Je reviendrai dans la ville incroyablement courageuse de Manchester pour passer du temps avec mes fans et organiser un concert de charité, pour lever des fonds pour les victimes et leurs familles".

Très affectée par l'attentat, Ariana Grande était rentrée mardi à Boca Raton, en Floride, où elle réside pour retrouver sa famille et ton petit ami Mac Miller.

Découvrez dans son intégralité le long message qu'a posté Ariana Grande vendredi 26 mai :