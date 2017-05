Attentat de Manchester : Ariana Grande, bouleversée, ne s'en remet pas...

Ariana Grande ne se remet pas de l'attentat qui s'est déroulé ce lundi 22 mai à la sortie de son concert à Manchester. Il y a quelques jours, un terroriste s'est fait exploser dans la rue juste après le spectacle de la chanteuse, laissant derrière lui 22 morts et 119 blessés. Après cet attentat, revendiqué par Daesh, elle est partie chercher du réconfort auprès des siens.

"Elle est toujours complètement bouleversée. Elle et ses proches n'ont quasiment pas dormi de la semaine. Toute sa famille ainsi que ses amis se sont réunis auprès d'elle et la soutiennent autant qu'ils peuvent", a fait savoir un proche au magazine People.

L'interprète de Side to Side peut compter sur la présence de sa mère Joan, ainsi que de son petit ami le rappeur Mac Miller, qu'elle a retrouvé chez elle à Boca Raton en Floride. Par respect pour les victimes et leurs proches, et pour des raisons évidentes de sécurité, la Dangerous Woman a repoussé jusqu'à nouvel ordre le reste de sa tournée européenne.

"Toute l'attention du public est portée sur elle en ce moment, son équipe ignore combien de temps cela va durer. Il se pourrait que ça dure encore longtemps, mais il faut voir comment ça va évoluer, rapporte encore le magazine américain. Pour l'instant, tout ce à quoi elle pense ce sont les victimes et l'état dans lequel elles sont. Il s'agit moins d'elle que d'eux. Elle va bien, elle est en vie. Ce n'est pas à elle qu'elle pense mais aux victimes."

En conséquence de quoi, Ariana Grande qui a toujours été très proches de son armée de fan, les Arianators, aurait proposé de prendre en charge les obsèques des victimes.

Coline Chavaroche