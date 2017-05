Attentat de Manchester : "On venait de terminer le concert quand... BOUM"

Au lendemain de l'odieux attentat qui a eu lieu à Manchester, à la sortie du concert d'Ariana Grande, un des musiciens de la star est sorti du silence. Alors que la principale intéressée, murée dans le silence, est rentrée chez elle trouver du réconfort auprès des siens, son batteur Aaron Spears vient d'accorder une interview à Fox News Washington.

Le jeune homme a évoqué le moment surréaliste où la chanteuse et le reste de la troupe ont entendu une bombe exploser après le spectacle qu'ils ont donné le lundi 21 mai dernier. Il a confirmé que tout la troupe allait bien même si "personne ne pourrait jamais oublier ce moment", qui a fait 22 morts et plus de 119 blessés.

"On venait de terminer le concert et on était en train de rentrer en loges quand... BOUM ! On pouvait entendre les gens qui n'avaient aucune idée de ce qu'il se passait. Cinq minutes après qu'on soit rentrés en loge, la sécurité est arrivée pour nous dire qu'il fallait évacuer le bâtiment immédiatement. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était grave. Jusque-là, on avait entendu le bruit mais sans savoir que c'était une bombe, c'est quand ils nous ont évacués qu'ils nous ont dit ce que c'était vraiment", a-t-il raconté.

Aaron Spears est d'autant plus traumatisé que les fans de la chanteuse, communément appelés les Arianators, sont principalement des enfants et surtout des jeunes filles. "Ça me brise le coeur parce qu'il y a tellement de jeunes qui assistent à nos concerts. Je ne cesse de penser à eux. Je n'arrive toujours pas y croire, c'est surréaliste", a-t-il ajouté.

À la suite de ce nouvel attentat, qui a été revendiqué par Daesh, l'interprète de Side to Side a mis sa tournée en suspens. D'après le toujours bien informé TMZ, La Dangerous Woman serait "incapable de se produire à Londres", où elle était attendue ce jeudi et vendredi 25 et 26 mai. L'avenir des autres dates prévues, notamment en Belgique, en Pologne, en Allemagne ou encore en Suisse, reste plus qu'incertain pour des raisons évidentes de sécurité.

Coline Chavaroche