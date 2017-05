Ariana Grande, 1res images après l'attentat : Dévastée, elle retrouve son chéri

Ariana Grande est de retour au bercail après le dramatique attentat, qui a eu lieu à son concert de Manchester ce lundi, et qui a fait 22 morts et 59 blessés.

En témoignent plusieurs photos publiées sur le site du Daily Mail, la popstar ébranlée est arrivée à l'aéroport de Boca Raton, en Floride, où l'attendait son chéri Mac Miller et des membres de sa famille. Toute de noir vêtue, la chanteuse de 23 ans avait délaissé sa traditionnelle queue de cheval pour un chignon noué à la va-vite. Les yeux rouges et gonflés, la Dangerous Woman est apparue la mine sombre.

"Mac Miller attendait Ariana en bas des escaliers de son jet privé. Elle avait l'air bouleversé, comme si elle venait de pleurer. Ils se sont enlacés pendant un petit moment avant de retourner à leur voiture. Joan, la maman d'Ariana, était avec elle", a confié un témoin de la scène aux journalistes du site People.

Une autre source proche de la chanteuse a ajouté : "C'est très, très triste. Elle aime ses fans et elle est dévastée, comme vous pouvez l'imaginez. Elle a dû mal à croire à ce qui s'est passé. Tout ce qu'elle veut, c'est être avec ses proches pour l'instant."

Ariana Grande qui s'est dite "brisée" à la suite de l'explosion qui s'est produite à la fin de son concert, et qui a depuis été revendiquée par Daesh, a décidé de suspendre sa tournée pour une durée indéterminée. Contrairement à ce qui a été annoncé, la chanteuse réfléchit à poursuivre ou non son Dangerous Tour, mais "pour l'instant la tournée n'est pas annulée", a fait savoir un proche aux journalistes d'Entertainment Weekly.

"Ce qui compte pour le moment, ce sont les victimes. Il faut faire le deuil, nous ne sommes pas du tout concentrés sur la tournée pour l'instant. Ariana va bien mais elle est hors d'elle-même", ajoute la même source. L'interprète de Side to Side était attendue à l'O2 Arena de Londres ce jeudi et vendredi 25 et 26 mai prochain mais aucune information concernant sa présence sur scène n'a pour l'instant été donnée.

