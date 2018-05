Ariana Grande : Toujours "le coeur lourd" après l'attentat de Manchester...

Ariana Grande, qui sort un nouveau single intitulé No Tears Left to Cry issu du disque Sweetener, a accordé une interview à Time Magazine pour parler de son retour dans la musique. La chanteuse américaine de 24 ans est aussi revenue sur l'attentat survenu à la fin de son concert à la Manchester Arena l'an dernier, qui avait fait pas moins de 22 morts.

"La dernière chose que je veux, c'est que mes fans puissent revoir quelque chose de similaire et se dire que le terrorisme a gagné. La musique est censée être la chose la plus sûre du monde. Je pense que c'est pour ça que c'est toujours aussi lourd dans mon coeur, chaque jour", a-t-elle déclaré. Et Ariana Grande, qui était vite revenue à Manchester pour donner avec diverses stars internationales un grand concert de charité en faveur des victimes – notamment pour aider à couvrir les frais médicaux des blessés –, d'ajouter : "J'aurais aimé pouvoir faire plus. On se dit qu'avec le temps, il sera plus facile d'en parler ou que vous ferez la paix avec ce qu'il s'est passé. Mais chaque jour, j'attends que la paix arrive et c'est toujours très douloureux."