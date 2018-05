Ariana Grande et Mac Miller ont rompu : un dernier câlin et c'est fini...

Malgré une officialisation en bonne et due forme sur les réseaux sociaux en septembre 2016, l'histoire d'amour d'Ariana Grande et de Mac Miller n'a jamais été de celles qui ont fait les gros titres de la presse du coeur, les moments remarquables du couple se faisant particulièrement rares. La faute à des emplois du temps trop chargés pour être compatibles ? C'est une raison invoquée alors qu'on apprend leur rupture...

Le site TMZ.com révèle en effet que la chanteuse superstar de 24 ans et son petit ami, âgé de 26 ans, ont mis un terme à leur relation de couple. "Mais ils restent les meilleurs amis du monde... comme cela a toujours été le cas" et continueront à s'aimer profondément en ce sens, ajoutent nos confrères américains, dont l'information et la version sont corroborées par celles d'E News.

Ariana Grande et Mac Miller avaient fait leur dernière apparition remarquée ensemble à Coachella le mois dernier, la chanteuse partageant d'ailleurs une image câline d'eux sur Instagram le 21 avril, mais c'est en solo que l'interprète du récent No Tears Left to Cry s'est présentée cette semaine au grand gala du Met. A noter qu'à l'occasion de la sortie de son nouveau single, extrait de l'album Sweetener à venir en juillet, la jeune femme avait reçu la veille même l'expression de l'admiration de Mac Miller sur les réseaux sociaux. "Très fier de cette fille, là. Unique en son genre", avait-il écrit (avec un coeur) le 20 avril pour accompagner son retour après une longue absence musicale. Cinq ans après leur duo The Way, Ariana Grande et Mac Miller continuent leur route côte à côte, même s'ils ne sont plus en couple.