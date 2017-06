Ariana Grande bouleversée, Justin Bieber et Katy Perry font pleurer Manchester

Ariana Grande a réalisé un bel exploit, moins de deux semaines après l'attentat qui a visé ses fans à la sortie de son concert de Manchester. Treize jours seulement après l'attaque, qui a fait 22 morts et 59 blessés, et au lendemain d'un nouvel attentat à Londres, la popstar de 23 ans a réuni les plus grands artistes sur scène pour rendre un hommage exceptionnel aux victimes de la barbarie terroriste.

Plus de 50 000 personnes avaient fait le déplacement - dont 15 000 étaient déjà venues la voir il y a deux semaines et étaient de facto invitées - au stade de Manchester pour faire honneur à leurs "anges perdus". Sur scène, la Dangerous Woman a respecté une minute de silence devant une foule unie et émue.

La popstar n'en menait pas large pour autant, luttant contre les larmes tout au long du concert événement. "Ce n'est pas ce qu'aurait voulu Olivia, a-t-elle expliqué en reprenant les paroles de la maman d'une adolescente de 15 ans qui a perdu la vie ce soir-là. Elle n'aurait pas voulu que tu pleures et aurait préféré entendre tes plus grands tubes." C'est pourquoi, à sa mémoire, Ariana a finalement décidé de modifier tout le concert à la dernière minute pour incorporer quelques-uns de ses nombreux succès.

We stand with Manchester...

Marcus Mumford a ensuite pris le relais et ouvert le concert en musique, avant d'inviter les Take That à monter sur scène. Gary Barlow et Robbie Williams ont cédé la place à Pharrell Williams, rejoint par la popstar Miley Cyrus avec qui il a repris son titre Happy. La chanteuse a salué le courage et la force des Anglais réunis, qui n'ont pas laissé la peur prendre le dessus - et ce malgré le nouvel attentat survenu entre-temps à Londres. L'ancienne star de la série Hannah Montana s'est ensuite produite en duo avec Ariana, qui a aussi partagé la scène avec son chéri le rappeur Mac Miller, le groupe Black Eyed Peas et la chanteuse Victoria Monet.

Puis ce fut au tour de Niall Horan de venir chanter : l'ancien One Direction a dédié sa chanson This Town à Manchester avant que le groupe Little Mix fasse de même avec son tube Wings. Entre les différentes performances, les grands noms de la musique qui n'avaient pu faire le déplacement ont rendu leur hommage en vidéo. Sir Paul McCartney, The Chainsmokers, le groupe Clean Bandit, la popstar Demi Lovato ou encore Stevie Wonder et Bono du groupe U2 ont tous scandé qu'ils "soutenaient Manchester".

L'amour par-delà la peur et le mal

Une vidéo très émouvante, mais pas autant que la prestation de Justin Bieber, qui s'est produit en acoustique et les larmes aux yeux pour reprendre, seul à la guitare, ses tubes Love Yourself et Cold Water. Il a invité le public à crier le mot "love" en choeur, pour inonder d'amour les disparus et leurs proches. Il a ensuite assuré que l'on ne combattait pas le mal par le mal et que seul le bien pouvait triompher des ténèbres.

Même son de cloche du côté de Katy Perry. L'incroyable showgirl a invité les spectateurs à se dire qu'ils s'aimaient les uns les autres avant d'interpréter une version revisitée de son titre Part Of Me, qu'elle a dédié aux victimes. Enfin, ce fut au tour de Liam Gallagher de monter sur scène. Le chanteur est venu seul alors que tout le monde espérait une réunion du groupe Oasis, pour l'occasion. Il a été rejoint sur scène par Chris Martin et son groupe Coldplay pour reprendre le tube Live Forever.

Ariana Grande bouleversée... et bouleversante !

Pour clôturer cette soirée très émouvante, Ariana Grande a repris One Last Time puis Somewhere Over The Rainbow avant de s'effondrer en larmes. Malgré ses pleurs, la belle ne s'est pas arrêtée de chanter et sa performance a été saluée par les internautes et les nombreux commentateurs du concert, retransmis dans plus de cinquante pays.

Même l'impitoyable Piers Morgan, qui l'avait dézinguée un peu plus tôt pour ne pas s'être rendue au chevet des victimes, s'est excusé, saluant son immense talent. Avec ce concert, l'interprète de Side to Side, qui s'est finalement rendue vendredi soir auprès des enfants hospitalisés, a collecté plus de 2 millions d'euros qui seront reversés au fonds d'urgence de Manchester en association avec la Croix-Rouge anglaise.

Coline Chavaroche