Attentat de Manchester : Ces SDF héroïques qui sont venus en aide aux victimes

En l'espace de quelques heures seulement, Stephen Jones est devenu un héros des temps modernes. Ce jeune SDF de 35 ans se trouvait tout près de l'Arena de Manchester quand un terroriste s'est fait exploser lundi à la sortie du concert d'Ariana Grande, faisant 22 morts et 119 blessés. Après le drame, son sang n'a fait qu'un tour et, bien que sous le choc, il s'est précipité pour venir en aide aux centaines de jeunes blessés, qui couraient partout en laissant derrière eux "des corps sans vie et des mères éplorées".

"Les gens disent que je suis un héros, mais ce n'est pas le cas : je ne suis qu'un être humain. Il y avait des hommes en costume, qui sont censés être les piliers de notre société et qui n'ont rien fait d'autre qu'enjamber les cadavres des enfants. On dit souvent du mal de nous, les sans-abri, pourtant on était les premiers à leur venir en aide", a-t-il confié au DailyMail.

L'ancien maçon, qui vit dans la rue depuis plus d'un an, est venu à la rescousse d'une petite fille pour l'aider à enlever les débris de verre projetés par l'explosion lors de cet attentat rapidement revendiqué par l'Etat Islamique. Un autre SDF du nom de Chris Parker (33 ans) est aussi venu lui prêter main forte. Ce dernier a aidé une enfant qui venait de perdre ses jambes ; une femme de 60 ans est ensuite morte dans ses bras.

Ce n'est pas parce que je suis sans domicile fixe que je n'ai pas de coeur...

"Je n'arrête pas de pleurer et nous n'avons quasiment pas dormi depuis. Le pire c'est que c'étaient des enfants... Mais je n'aurais pas pu me regarder dans un miroir si je n'avais rien fait. Ce n'est pas parce que je suis sans domicile fixe que je n'ai pas de coeur", a-t-il déclaré aux journalistes d'ITV News.

Leur élan de courage et d'humanité n'a laissé personne indifférent. Aussi le gérant du club de football de West Ham, David Sullivan, a-t-il proposé d'offrir au premier un logement pendant six mois, afin qu'il puisse se remettre sur pied et prendre un nouveau départ. En outre sur la Toile, les internautes se sont mobilisés pour venir en aide au second.

Ce sont plus de 40 000 euros qui ont déjà été collectés sur GoFundMe pour le remercier de tant d'altruisme. Cerise sur le gâteau, sa mère lui a aussi adressé un message sur cette même page, après avoir reconnu sa photo dans les médias. Elle s'est dite "fière de son fils perdu de vue depuis des années", dont elle ignorait la précarité, et "désespère aujourd'hui de le revoir". La porte ouverte à d'éventuelles retrouvailles.

