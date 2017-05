Ariana Grande bouleversée: Son frère et son chéri annulent tout pour la soutenir

Moins d'une semaine après l'attentat qui a fait 22 morts et 119 blessés à la sortie de son concert à Manchester, la pauvre Ariana Grande ne se remet toujours pas de l'attentat, qui a depuis été revendiqué par Daesh. Il y a quelques jours, la jeune popstar a décidé de repousser à une date pour l'instant encore indéterminée le restant de sa tournée européenne.

La jeune femme de 23 ans est partie trouver du réconfort dans sa famille, a Boca Raton en Floride. La chanteuse bouleversée peut compter sur le soutien de ses proches, notamment sa mère Joan ainsi que son grand frère Frankie et son chéri le rappeur Mac Miller, qui ont tous les deux annulés leurs obligations professionnelles pour rester auprès d'elle.

"Par respect pour ceux affectés par la tragédie de Manchester, et étant donné les besoins de ma famille en ces temps difficiles, j'ai décidé de repousser mon show à une date ultérieure. Pour l'instant, tachons de rendre le monde plus fort et de le remplir d'amour et de lumière", a écrit sur les réseaux sociaux Frankie Grande, qui était censé se produire au Bush Hall de Londres ce week-end, dans le cadre de son Livin' La Vida Grande Live Tour.

Même son de cloche du côté du rappeur qui était attendu ce week-end au festival Sasquatch à Washington puis au festival Soundest dans le Minnesota. "Soundset et Sasquatch, je ne serai pas sur scène ce week-end. Merci de votre compréhension. Je reviendrai. Je vous aime", a-t-il tweeté.

De son côté, l'interprète de Side to Side, à qui l'on a reproché de ne pas s'être rendue à l'hôpital où sont soignés les victimes, préparerait un grand concert organisé au profit des victimes. D'après le site TMZ, elle et son manager Scooter Braun ainsi que son toureur Live Nation réfléchissent à convier plusieurs stars à Manchester pour un grand show de charité.

