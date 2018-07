Ariane Brodier blessée dans Fort Boyard : Ce rêve qu'elle n'a pu réaliser !

Ariane Brodier est partie à l'assaut du fort pour la quatrième fois. Le 21 juillet 2018, elle sera une fois de plus candidate à Fort Boyard (France 2) aux côtés de Valérie Damidot, Artus, Alexandra Rosenfled, Cartman et Hugo Clément. Et tout ne s'est pas passé comme prévu pour la jeune maman.

L'humoriste de 39 ans, qui a accueilli son fils (dont on ne connaît pas le prénom) en janvier dernier, a en effet admis auprès de nos confrères de Télé 7 Jours qu'elle a participé à l'émission de France 2 peu de temps après son accouchement. Elle était donc "plus faible physiquement" et s'est "découvert des craintes [qu'elle n'avait] pas auparavant".

"Je me suis aperçue que je prenais moins de risques qu'avant. J'ai accouché sans péridurale, le travail a duré 21 heures et je me suis déboîté le bassin. Lors de la première épreuve, je me le suis démis à nouveau. Je n'ai donc pas pu tout faire. Je suis passée à côté de l'épreuve de l'élastique, alors que j'en rêvais", a confié la compagne de Fulgence Ouedraogo. Nul doute qu'elle a tout de même fait au mieux pour récolter de l'argent pour l'association Imag'in qui favorise l'accès à l'éducation partout dans le monde.

Concernant son avenir dans Camping Paradis (TF1), Ariane Brodier n'a pas souhaité trop en dire "car tout cela est en discussion". Celle qui y interprète Juliette a simplement précisé qu'elle travaillait sur un projet de livre sur la maternité et qu'elle tient un blog appelé 9 moi. "Je prends mon temps. Cela a été compliqué pour moi d'avoir un enfant, alors je veux profiter de mon petit garçon au maximum", a-t-elle conclu l'entretien.

L'intégralité de l'interview d'Ariane Brodier est à retrouver dans le magazine Télé 7 jours du 16 juillet 2018.