Ariane Brodier, maman : Qui est son séduisant et sportif chéri ?

Le 21 janvier 2018, la comédienne Ariane Brodier (Camping Paradis sur TF1) et son amoureux Fulgence Ouedraogo accueillaient un petit garçon dont on ignore encore le prénom. Un bonheur qu'ils ont évidemment partagé sur leurs réseaux sociaux...

Mais savez-vous qui est celui qui a fait chavirer le coeur de l'ex-bombe d'Opération Séduction aux Caraïbes (M6, en 2002) ? Son imposante stature est indice... Fulgence Ouedraogo, né à Ouagadougou au Burkina Faso le 21 juillet 1986, est un joueur de rugby à XV français évoluant au poste de troisième ligne aile au sein de l'équipe du Montpellier HR... Il est également le capitaine de cette équipe.

C'est à l'âge de 3 ans qu'il a quitté son pays natal et qu'il a été confié par ses parents à une famille d'accueil française établie non loin de Montpellier. Trois ans plus tard, il faisait ses premiers pas dans le rugby au Pic Saint-Loup et y découvrait une véritable vocation... A l'âge de 18 ans, il était sélectionné en équipe de France des moins de 19 ans et faisait ses débuts dans l'équipe première du Montpellier HR. Champion du monde des moins de 21 ans en 2006, il a vite atteint les sommets en étant sélectionné en équipe de France le 9 juin 2007 lors d'une rencontre contre les All Blacks. Un parcours sans fausse note !

Pour rappel, c'est sur Instagram qu'Ariane Brodier (38 ans) avait annoncé sa maternité via un dessin très réussi représentant sa petite famille désormais agrandie. De son côté, le jeune papa publiait quelques jours plus tard une photo de leur retour à la maison... à trois. Sur le cliché en question, Fulgence Ouedraogo apparaîssait de dos, tenant à la main le cosy dans lequel dort le nourrisson. "La vie à 3 #backhome #love #familygoals #notremerveille", écrivait-il en légende.