Ariane Brodier in love à Roland-Garros : Jolies jambes exposées avec son sportif

Apparition remarquée au Village et dans les tribunes pour l'animatrice en look noir et son chéri.

Roland Garros en Amoureux @fufuouedraogo @accorhotels #monfilswawrinka #rolandgarros2017 #rolandgarros #tennis #france Une publication partage par Brodier Ariane (@arianebrodier) le 5 Juin 2017 6h13 PDT

RG #rolandgarros #monfilswawrinka Une publication partage par Fulgence Ouedraogo (@fufuouedraogo) le 5 Juin 2017 6h13 PDT

Ariane Brodier, le retour sur M6 Omniprésente sur nos petits écrans avec le spot publicitaire décalée pour Mondial Pare-Brise, l'animatrice et humoriste participera au nouveau numéro du Meilleur Pâtissier spécial célébrités le 21 juin prochain sur M6. Elle y retrouvera l'ancienne Miss France Camille Cerf, la chanteuse Hélène Ségara, l'ancien rubgyman, animateur radio et humoriste Vincent Moscato et le juré de Danse avec les stars Jean-Marc Généreux. Ariane Brodier a annoncé sa participation à l'émission sur Instagram, photo promotionnelle à l'appui.

Ca arrive le 21Juin sur @m6officiel #lemeilleurpatissier avec ma @camillecerf @helenesegaraoff @jeanmarcgenereuxofficiel et #vincentmoscato #cake #patisserie #cook #show Une publication partage par Brodier Ariane (@arianebrodier) le 1 Juin 2017 2h52 PDT

