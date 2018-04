Ariane Brodier maman comblée : "J'ai mis un visage sur le mot amour'"

Le 21 janvier 2018, Ariane Brodier donnait naissance à son fils, fruit de ses amours avec Fulgence Ouedraogo. Depuis, l'humoriste de 38 ans voit la vie autrement. Elle a notamment admis sur Instagram connaître véritablement le sens du mot "amour" depuis que son bout'chou, dont on ne connaît pas le prénom, a pointé le bout de son nez.

"Mon fils, pendant neuf mois, avec ton papa, nous t'avons rêvé. Je te parlais, je te disais que tu étais le plus fort, le plus beau et que je t'aimais plus que tout.... Chaque jour qui me rapprochait de toi était une victoire.... Tu es né et j'ai mis un visage sur le mot 'amour'. Tu es notre petit 'nous', notre petit trésor. Je ferai tout pour que tu sois heureux. Je ferai peut-être des erreurs, mais saches que ton papa et moi nous serons toujours là pour toi .... #myson #love #family #life", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on aperçoit son fils lui tenir un doigt. Une tendre publication qui a beaucoup ému ses abonnés.