Ariane Brodier loin de bébé : L'angoisse de Fulgence Ouedraogo...

Ariane Brodier a accouché le 21 janvier 2018 de son premier enfant, un petit garçon dont le prénom n'a pas encore été révélé. De quoi rendre son amoureux le rugbyman Fulgence Ouedraogo on ne peut plus heureux. D'ailleurs, le jeune papa a passé ses premiers instants seul avec bébé mardi 27 mars 2018.

Deux mois après la naissance de son fils, la comédienne de 38 ans a quitté le nid familial pour passer une nuit à Paris avec le mannequin Noémie Lenoir et d'autres amies. Loin de Montpellier, Ariane Brodier a séjourné à l'hôtel Elysée 8 situé en plein coeur de la capitale, et en a profité pour se refaire une beauté chez le coiffeur et masquer ses cheveux blancs.