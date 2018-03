Ariane Brodier "désarmée" devant son fils : Belle déclaration pour ses 2 mois

Il y a deux mois, jour pour jour, Ariane Brodier vivait l'un des plus beaux jours de sa vie : la naissance de son fils, dont le prénom n'a pas été dévoilé. Sans surprise, l'humoriste de 38 ans n'a pas manqué cette belle occasion pour déclarer une fois de plus son amour à son bébé.

"2 mois que tu es rentré dans nos vies... Tu es la plus belle chose qui pouvait nous arriver. Je ne peux toujours pas croire que j'ai pu faire cet être aussi parfait. Je pourrais passer des heures à te regarder grandir. Mes nuits sont blanches car même si tu ne dors pas, tu les illumines, il fait beau les jours de pluie. Je vois ton papa dans tes grands yeux en amandes et comme lui, tes sourires me désarment. Je t'aime mon trésor, ma merveille mon fils", a-t-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle on aperçoit son petit garçon, avec son doudou près de lui. Elle a bien entendu pris une fois de plus soin de dissimuler son visage en mettant un gros rond avec l'inscription "2 Month" au niveau de sa tête.