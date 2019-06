Ariane Brodier, ses enfants victimes de racisme : la police l'a mise en garde

Avec son livre Rock Mama (First), Ariane Brodier se livre et livre des conseils concernant la grossesse. Agée de 40 ans, celle qui est devenue maman d'un petit garçon il y a un peu plus d'un an et d'une petite fille aujourd'hui âgée de 2 mois a fait le choix de ne pas montrer de photos d'eux et de ne pas révéler leurs prénoms. Elle a expliqué les raisons de ce choix à Purepeople.com.

"Peut-être qu'un jour ils auront envie d'avoir un compte Instagram et de se mettre en scène mais moi je ne veux pas montrer leur visage. Je ne vais pas prendre cette décision pour eux", déclare d'entrée Ariane Brodier. Si la compagne du champion de rugby Fulgence Ouedraogo, originaire du Burkina Faso, ne les expose pas, c'est aussi parce qu'ils ont été, comme elle et lui, victimes de propos racistes.

"Je reçois de manière très fréquente des insultes parce que mon conjoint est noir. Si ça me touche moi, ce n'est pas très grave. En revanche, quand il a été question de menaces de mort réitérées auprès de mon conjoint, nous avons été obligés de faire ouvrir une enquête et il y a eu un jugement. Le racisme n'est pas puni en France, les actes racistes oui. Si ce monsieur était vraiment passé à l'acte il aurait été puni", explique-t-elle ensuite. Une affaire qui la conforte dans l'idée de ne rien dévoiler sur ses enfants.

C'est d'ailleurs la police qui lui a conseillé de garder leur identité secrète. "Elle m'a dit : 'Vous savez, vous habitez un petit village, votre nom de famille est quand même assez connu. Mieux vaut éviter qu'on connaisse le prénom de votre fils. S'ils veulent vraiment le trouver pour malheureusement le tuer, mieux vaut qu'ils aient le moins d'informations possible sur lui.'" Des arguments de poids !

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.