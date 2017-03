Arielle Dombasle émue en évoquant la mort de sa mère: "Elle vivait une tragédie"

Invitée dans Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, Arielle Dombasle a fait de nombreuses confidences. Après avoir évoqué son premier grand amour, l'épouse de Bernard-Henri Lévy est revenue sur la mort tragique de sa mère.

À l'époque, l'artiste n'avait que 11 ans. Sa maman alors âgée de 34 ans avait un cancer de l'utérus. Une maladie dont on ne parlait pas à la maison. "Il y avait quelque chose de très profond qui n'allait pas. Mais comme elle jouait de la guitare, elle disait qu'elle pleurait à cause de l'émotion de la musique. Je devinais qu'elle vivait une tragédie mais je ne savais pas très bien laquelle", déclare tout d'abord l'invitée.

"Les parents veulent protéger les enfants et elle-même, je crois, ne voulait pas dire qu'elle était malade car elle voulait continuer à séduire. Elle ne voulait pas être moins désirable aux yeux de mon père, donc elle cachait son mal", a ensuite poursuivi la femme de 58 ans.

Si Arielle Dombasle a vu sa mère pleurer, elle aussi a pleuré, en cachette. "J'avais deviné des drames et je savais qu'elle pleurait à cause de sa maladie et qu'elle pleurait aussi de la maladie de l'amour. (...) Tout ça, c'est imprononçable, indicible, c'est l'amour, c'est très violent", déclare-t-elle très émue, chuchotant presque.

Puis sa mère meurt sans que sa maladie ait jamais été évoquée. Un moment terrible pour la petite Arielle qui ne se trouvait pas à ses côtés : "Je me souviens du soir de sa mort. Elle était très très malade, je dormais chez un voisin. Il y avait un orage terrible et un eucalyptus que la foudre a fondu. Je me suis réveillée au milieu de la nuit, avec la foudre qui tombait sur l'arbre, j'ai senti quelque chose de terrible, j'ai eu peur. En fait, cela correspondait au moment où ma mère était en train de mourir."

Ces confidences ont été suivies par 535 000 téléspectateurs. Un joli score.