Arielle Dombasle : Le premier homme de sa vie, "un playboy très très connu"

Après Charlotte de Turckheim ou encore Bernard Tapie, c'est à présent au tour d'Arielle Dombasle de passer sur Le Divan de Marc-Olivier Fogiel ce mardi 7 mars à partir de 23h15 sur France 3. Si la célèbre comédienne et chanteuse de 58 ans "s'est toujours montrée réticente à la psychanalyse" comme l'évoque France Dimanche dans son numéro du 3 mars, elle "s'est livrée comme jamais", faisant tomber le masque.

Arielle Laure Maxime Sonnery – son vrai nom – se confie sur sa famille, la perte, alors qu'elle n'a que 11 ans, de sa maman adorée emportée à 34 ans par un cancer de l'utérus. Une épreuve qui l'a profondément ravagée et qu'elle a dû taire par la suite lorsque son père a refait sa vie avec une femme très dure qu'il a pourtant aimée éperdument.

L'épouse de Bernard-Henry Lévy se livre également sur sa vie amoureuse marquée par un mariage (de 1976 à 1985), avec "le premier homme de sa vie", le docteur Paul Albou, de trente-cinq ans son aîné. "Je me dis que c'est étrange parce que ça a été le premier homme de ma vie. Ce médecin, qui était un playboy très très connu. Et qui a eu entre ses bras les plus belles femmes du monde. Et moi, je voulais absolument le conquérir. J'étais comme une sorte de Lolita", avoue-t-elle dans Le Divan. Ce médecin lui fait mener vie hors norme : "On vivait dans un énorme appartement place de l'Étoile, où il faisait tellement froid que l'on brûlait les meubles en hiver. C'était vraiment n'importe quoi", analyse la comédienne avec le recul.

Puis survient son coup de foudre pour BHL, lui aussi marié au moment de leur rencontre. "Ce mariage, c'est un rêve qui s'accomplit", avoue-t-elle, la voix tremblante, comme le rapporte France Dimanche. Malgré des histoires fortes, Arielle Dombasle n'a jamais voulu d'enfant. "Je ne comprends pas pourquoi", admet-elle avec honnêteté...

Tout au long de cette nouvelle saison du Divan, le papa de Mila (5 ans) et Lily (3 ans) recevra des invités de marque tels que, Luc Besson, Teddy Riner, Bernard Kouchner ou encore Anny Duperey. Une saison pleine de promesses !

