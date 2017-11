Asaf Avidan a vécu en "trouple" avec deux femmes à la fois...

A 37 ans, le chanteur israélien Asaf Avidan a pris la décision de ne plus se mettre dans une relation amoureuse monogame. L'artiste, qui a vécu une histoire de coeur pendant 7 ans avec la même personne, dit avoir été initié au "polyamour" et a même été en ménage à trois...

Asaf Avidan est catégorique : les relations monogames, qu'il dit avoir observées, ne sont pas pour lui. "C'est sans doute une question de maturité, mais moi, je suis incapable de tels sacrifices", confie-t-il à Paris Match. Une rencontre a tout fait basculer... Il a fait la connaissance d'une femme qu'il prénomme Green et qui lui a proposé d'expérimenter "le polyamour". Résultat, il s'est retrouvé à vivre une histoire de coeur avec cette femme ainsi qu'avec une autre, Blue. "Ce n'est pas une question de sexualité libérée, car les sentiments primaient sur tout", dit-il.

Une sorte de "trouple" qui lui convenait un certain temps mais a quand même fini par voler en éclats. Asaf Avidan dit avoir vécu avec elles "une rupture douloureuse", source d'inspiration de chansons qu'il leur dédie sur son nouveau disque The Study on Falling. "Elles leur ont fait beaucoup de peine alors que, pour moi, cet acte était libérateur", ajoute-t-il.

L'interview d'Asaf Avidan est à retrouver dans Paris Match en kiosques le 9 novembre 2017.

Thomas Montet