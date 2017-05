Ashley Graham et les critiques incessantes de son père : "J'en ai pleuré..."

Ashley Graham est sans conteste devenue la superstar des mannequins grande taille. A 29 ans, la bombe qui a posé pour les magazines Vogue, Grazia ou encore Maxim est revenue sur son parcours atypique dans un premier livre autobiographique.

Dans A New Model : What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like, la première bombe XXL a avoir posé pour le magazine Sports Illustrated raconte son enfance marquée par une agression sexuelle et la violence de son père, avant d'évoquer ses débuts dans le domaine du mannequinat. La plantureuse brunette confie avoir souffert toute sa jeunesse des critiques de son père sur son poids.

"Des critiques et encore des critiques : c'était mon père tout craché. Il était le roi des insultes blessantes. Il me surnommait 'Duh' parce qu'il ne me trouvait pas très intelligente", a-t-elle expliqué dans un extrait de son livre publié par le site JustJared. Les choses ne sont pas allées en s'améliorant après qu'elle s'est lancée dans le mannequinat.

"Le pire souvenir de toute ma carrière, c'est quand, quelques années après mes débuts, mon père a été d'accord avec mon nouvel agent qui voulait que je maigrisse un peu. J'en ai pleuré de voir mon père penser que j'avais besoin de perdre du poids", a-t-elle ajouté.

Des années plus tard, Ashley Graham tient finalement sa revanche sur ce père brutal puisque ce sont justement ses formes voluptueuses qui ont fait son succès et sa notoriété. Preuve que les critiques de son père n'avaient pas lieu d'être.

