Ashley Graham : Le top model dévoile ses imperfections en image

C'est sur Instagram qu'Ashley Graham a mis l'image en ligne. La jolie brune de 29 ans s'est photographiée la cuisse sur une plage de Manille, aux Philippines. Elle porte sur le selfie un bikini léopard et écrit en légende : "Je fais du sport. Je fais de mon mieux pour bien manger. J'aime la peau qui m'habille. Et je n'ai pas honte de quelques grosseurs, boutons ou de ma cellulite... et vous ne devriez pas non plus."

Ashley Graham est récemment apparue dans les pages du magazine V et a confié en interview qu'elle était agacée par le label de "top model grande taille" qui lui colle à la peau : "Je pense que les femmes ne devraient pas être étiquettées du tout. C'est complètement clivant. Mais (...) c'est à moi qu'on a offert l'occasion de figurer sur tant de couvertures [de magazine] et d'avoir une voix", a déclaré la bombe signée au sein de la prestigieuse agence IMG Models. Son aura a dépassé les frontières du "grande taille". En décembre, le site Vogue.com l'a nommée révélation de l'année 2016. Elle figurait également en couv' de l'édition british du magazine. Une présence auquel plusieurs marques ont refusé de s'associer.

En 2017, Ashley Graham repart de plus belle ! Elle enchaîne les parutions presse et campagnes publicitaires, habillée ou en lingerie. Des cadeaux pour ses plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram.