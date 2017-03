Ashley Graham topless et déchaînée : Du pain pour cacher sa poitrine

Comment exposer ses parties les plus intimes (et coquines) tout en évitant la terrible censure d'Instagram ? Demandez à Ashley Graham. Ou plutôt à Jillian Davison, la directrice mode du prestigieux Glamour US qui n'a pas hésité à afficher le mannequin XXL sur Instagram.

Dans une vidéo en mode boomerang – sorte de courte vidéo qui tourne en boucle – la belle brunette de 29 ans a fait tomber le soutien-gorge et arbore deux pains à bagel pour cacher ses tétons qu'Instagram aime tant censurer. Une manière drôlissime pour le top model d'afficher ses formes généreuses et de jouer avec les clichés de l'alimentation saine, le pain n'étant pas connu comme étant l'ami des amatrices de régime. Comme s'en amuse d'ailleurs l'auteure de la vidéo en écrivant en majuscule, dans la légende : "J'aime le pain de mie".

Ashley Graham, qui se décrit comme "activiste du corps", affiche régulièrement ses formes les plus intimes, notamment au travers de shootings pour le moins olé-olé.