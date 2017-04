Ashton Kutcher évoque l'adultère qui a provoqué son divorce avec Demi Moore

C'est avec beaucoup de sincérité qu'Ashton Kutcher s'est livré pour la toute première fois sur les rumeurs d'adultère qui ont mené à la fin de son mariage avec Demi Moore.

Fin 2011, l'acteur de 39 ans était marié depuis six ans à la star de 54 ans lorsque les médias américains avaient révélé ses supposées infidélités avec une certaine Sara Leal. La vedette de That '70s Show avait rencontré cette étudiante originaire du Texas lors d'un week-end festif à San Diego. Par la suite, la prétendue maîtresse s'était longuement épanchée dans les colonnes de la presse à scandale pour raconter leur folle nuit, assurant néanmoins que le beau gosse hollywoodien lui avait affirmé qu'il s'était séparé de son épouse.

Présent samedi 8 avril à West Des Moines dans l'Iowa – d'où il est originaire – pour recevoir un prix récompensant son travail caritatif et son engagement humanitaire, Ashton Kutcher a ainsi évoqué cette période difficile dans son discours, affirmant que l'échec de son mariage lui avait permis de tirer les leçons de ses erreurs et de développer sa force de caractère. "Je suis probablement la première personne à recevoir ce prix alors que mon nom a été jeté en pâture en une de tous les magazines people pour une histoire d'adultère il y a environ cinq ans. Le caractère se manifeste lorsque ces magazines vous déchirent pour quelque chose que vous avez ou n'avez pas fait et que vous devez mettre le nez dehors pour aller travailler le lendemain, alors que tout le monde vous dévi­sage comme si vous étiez infi­dèle", a-t-il déclaré.

Lancé, celui qui est aujourd'hui heureux en mariage avec Mila Kunis (mère de ses deux enfants, Wyatt Isabelle, 2 ans et demi et Dimitri, 4 mois) a également expliqué que son divorce avec Demi Moore avait été une "chance" pour lui de mieux percevoir les choses. "J'ai eu la chance de divorcer car j'ai ressenti l'impact que cela engendrait, j'ai ressenti les pertes que cela impliquait, à quel point il y avait de l'amour, que rien n'était tout blanc ou tout noir. Et cela m'a enfin permis de comprendre le divorce de mes parents, que j'ai vu sous un regard différent", a-t-il ajouté.

Ashton Kutcher et Demi Moore étaient parvenus à finaliser leur divorce deux ans après leur rupture, en 2013. Une procédure longue et compliquée qui avait été ralentie par les nombreuses exigences de l'ex-épouse de Bruce Willis. Humiliée par l'infidélité de son ex, l'actrice américaine lui avait notamment réclamé de lui verser une compensation financière mensuelle, mais elle avait finalement abandonné sa requête, la loi californienne disposant que l'adultère ne garantit par de pension en cas de divorce. Ashton Kutcher avait cependant accepté de lui verser une petite somme en une fois, dont le montant n'a jamais filtré dans la presse.