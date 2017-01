Mila Kunis et Ashton Kutcher : Fous rires pour une sortie avec Wyatt et Dimitri

Le 30 novembre dernier, Mila Kunis et Ashton Kutcher devenaient parents pour la seconde fois avec la naissance de leur petit garçon, Dimitri. Le bébé a rejoint sa grande soeur qui grandit à fière allure, Wyatt Isabelle (2 ans), et fait le bonheur du couple qui commence peu à peu à sortir publiquement avec ses deux enfants.

Dimanche 8 janvier, l'actrice de 33 ans et le comédien de 38 ans ont de nouveau été repérés par les paparazzi lors d'une sortie dans les rues de Los Angeles. Alors que de nombreuses célébrités se préparaient activement pour fouler le tapis rouge des Golden Globes, les tourtereaux ont profité d'une journée ensoleillée pour se ressourcer en famille et savourer un déjeuner avec le père de Mila Kunis, Mark.

Wyatt et Dimitri étaient évidemment de la partie. L'aînée de la fratrie était absolument adorable et tenait la main de sa maman, tandis que le nouveau-né se reposait dans le siège auto, porté par le jeune papa. Tout sourire et toujours aussi joyeuses, les anciennes vedettes de la série That '70s Show ont été vues en pleine rigolade tandis qu'elles échangeaient quelques mots avec le père de l'actrice. À la sortie du restaurant, le petit clan a ensuite regagné son véhicule avant de repartir sous le flash distant des photographes.

Il faut dire que Mila Kunis et Ashton Kutcher, qui ont régulièrement affaire aux paparazzi insistants, savent bien se faire comprendre auprès des médias. Le 5 janvier, c'est en emmenant leur fille à son cours de danse, dans le quartier de Studio City, qu'ils sont tombés nez-à-nez avec les caméras. Pas du genre à les saluer chaleureusement, Ashton Kutcher avait alors indiqué son mécontentement en adressant un doigt d'honneur aux photographes. Plus ils se tiennent à distance, mieux c'est !