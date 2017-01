Ashton Kutcher : Son coup de gueule en écho à Mila Kunis, "une réfugiée"

Tout au long de la soirée, plusieurs voix se sont élevées en ce sens. Juste après le discours d'ouverture, Kerry Washington a embrayé : "Beaucoup de gens disent que les acteurs ne devraient pas parler de leurs opinions politiques. Mais les acteurs sont des activistes quoi qu'il en soit car nous incarnons la valeur et l'humanité de tout le monde."

Quelques minutes plus tôt, sur le tapis rouge de la cérémonie, l'acteur Simon Helberg (The Big Bang Theory), tenait une pancarte "Refugees Welcome". À ses côtés, Jocelyn Town affichait à même sa peau "Let them in", "laissez-les entrer".

Auréolé du prix du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans Moonlight, Mahershala Ali a quant à lui signé le plus beau discours de remerciements de la soirée. "En travaillant sur Moonlight, j'ai appris ce qui se passe quand on persécute les gens. Ils se replient sur eux-mêmes, a-t-il expliqué à l'assistance. Et j'étais très heureux de pouvoir interpréter Juan, un homme qui a vu un jeune homme se replier sur lui-même à cause de la persécution de sa communauté. Il a saisi l'occasion de le soutenir, de lui dire qu'il comptait, qu'il était normal et de l'accepter, et j'espère que c'est ce que nous ferons encore mieux à ce propos." La voix tremblante, l'acteur notamment croisé dans House of Cards a évoqué son cas personnel : "Ma mère est une pasteur ordonnée. Je suis un musulman. Elle n'a pas fait des bonds quand je lui ai dit que j'allais me convertir à 17 ans, raconte-t-il. Mais je suis capable de la voir comme elle est, elle me voit comme je suis, nous nous aimons et tout cela n'est que détails."